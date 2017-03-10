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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сеуле после импичмента президента Южной Кореи произошли столкновения: 2 человека погибли (фото)

CA-NEWS (CA) - В результате столкновений с полицией участников акции протеста сторонников бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе погибли два человека. Об этом сообщили в корейской полиции, передает Yonhap.

Как отмечает Reuters, после решения Конституционного суда об импичменте Пак Кын Хе ее сторонники попытались пробиться через полицейский кордон.

Один из погибших - 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы, выпав из полицейского автобуса напротив здания Конституционного суда. Он был госпитализирован, но скончался. Личность второго погибшего на данный момент неизвестна.

Пол данным Би-би-си, в ходе протестов пострадали несколько журналистов. В частности, травмы головы получил оператор японского информационного агентства Киодо.

Ранее в пятницу Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

После этого тысячи сторонников президента вышли на улицы. Некоторые из них вели себя агрессивно, вступали в драку с полицейскими и забирались на полицейские машины, выставленные для оцепления вокруг суда.

Суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

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Комментарии (1)
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bakirov1972
16:52, 10 марта 2017
полицейских очень много и они могут противостоять толпе
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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