Национальный банк Таджикистана заявил о разовой коррекции доллара

Национальный банк Таджикистана заявил о разовой коррекции средневзвешенного курса американского доллара на межбанковском и внутрибанковском рынке.

Как поясняет пресс-служба НБТ, одноразовая коррекция доллара США проводится с целью восстановления необходимого уровня эффективности экономики и конкурентоспособности торговли, выполнения международных обязательств государства и обеспечения финансирования важнейших государственных валютных программ.

«Национальный банк ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и располагает необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — отмечается в сообщении регулятора.

Тем временем, официальный курс доллара в Таджикистане достиг 8, 0846 сомони. Установленный Национальным банком курс на 7 марта составлял 8,0049 сомони за 1$.

На фоне повышения официального курса доллара растет также рыночная стоимость американской валюты. Курс покупки доллара в центрах обмена валюты банков сегодня составляет 8,13 сомони, а продажи 8,15, сообщают таджикские сми.

Однако продажа американской валюты осуществляется в ограниченном объеме, то есть не более $200 на лицо (в одном банке) с предъявлением паспорта.

В то же время НБТ сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация на валютном рынке остается стабильной. В этот период прошлого года официальный курс сомони к доллару снизился на 10,6%, а наличный курс снизился на 5,7%. Этот показатель в текущем году составил 1,7% и 4,8% соответственно.

Данная ситуация привела к тому, что разница между официальным курсом и наличным курсом сомони к доллару составляет (превышает) свыше 2%.

В регуляторе отмечают, что согласно анализам, основной объем безналичной купли-продажи иностранной валюты на межбанковском и внутрибанковском рынке за два месяца этого года составил 20,1% и 68,1% соответственно. Наличный объем сделок составил 11,8%.

С целью восстановления необходимого уровня эффективности экономики и конкурентоспособности торговли, выполнения международных обязательств государства и обеспечения финансирования важнейших государственных валютных программ появилась необходимость в разовой коррекции средневзвешенного курса доллара США на межбанковском и внутрибанковском рынке.

«НБТ ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и имеет необходимые ресурсы для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — заявляет регулятор.