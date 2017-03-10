РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Национальный банк Таджикистана заявил о разовой коррекции доллара
CA-NEWS (TJ) - indexНациональный банк Таджикистана заявил о разовой коррекции средневзвешенного курса американского доллара на межбанковском и внутрибанковском рынке.

Как поясняет пресс-служба НБТ, одноразовая коррекция доллара США проводится с целью восстановления необходимого уровня эффективности экономики и конкурентоспособности торговли, выполнения международных обязательств государства и обеспечения финансирования важнейших государственных валютных программ.

«Национальный банк ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и располагает необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — отмечается в сообщении регулятора.

Тем временем, официальный курс доллара в Таджикистане достиг 8, 0846 сомони. Установленный Национальным банком курс на 7 марта составлял 8,0049 сомони за 1$.

На фоне повышения официального курса доллара растет также рыночная стоимость американской валюты. Курс покупки доллара в центрах обмена валюты банков сегодня составляет 8,13 сомони, а продажи 8,15, сообщают таджикские сми.

Однако продажа американской валюты осуществляется в ограниченном объеме, то есть не более $200 на лицо (в одном банке) с предъявлением паспорта.

В то же время НБТ сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация на валютном рынке остается стабильной. В этот период прошлого года официальный курс сомони к доллару снизился на 10,6%, а наличный курс снизился на 5,7%. Этот показатель в текущем году составил 1,7% и 4,8% соответственно.

Данная ситуация привела к тому, что разница между официальным курсом и наличным курсом сомони к доллару составляет (превышает) свыше 2%.

В регуляторе отмечают, что согласно анализам, основной объем безналичной купли-продажи иностранной валюты на межбанковском и внутрибанковском рынке за два месяца этого года составил 20,1% и 68,1% соответственно. Наличный объем сделок составил 11,8%.

С целью восстановления необходимого уровня эффективности экономики и конкурентоспособности торговли, выполнения международных обязательств государства и обеспечения финансирования важнейших государственных валютных программ появилась необходимость в разовой коррекции средневзвешенного курса доллара США на межбанковском и внутрибанковском рынке.

«НБТ ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и имеет необходимые ресурсы для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — заявляет регулятор.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×