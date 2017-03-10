В Сети появилось ранее неизвестное видео с похорон Иосифа Сталина

CA-NEWS (CA) - В сети появилось уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года, сообщает радио «Свобода».

Кадры сняты на цветную кинопленку. Это сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. Съемку он вел с балкона американского посольства.

На записи Манхофа видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина. На кадрах американца есть представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также рядовые граждане, собравшиеся посмотреть на похороны.

Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники. Официально в СССР о смерти Сталина сообщили 5 марта 1953 года.