РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Сети появилось ранее неизвестное видео с похорон Иосифа Сталина

CA-NEWS (CA) - В сети появилось уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года, сообщает радио «Свобода».

Кадры сняты на цветную кинопленку. Это сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. Съемку он вел с балкона американского посольства.

На записи Манхофа видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина. На кадрах американца есть представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также рядовые граждане, собравшиеся посмотреть на похороны.

Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники. Официально в СССР о смерти Сталина сообщили 5 марта 1953 года.

print
Комментарии (6)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Mokasiny_Manitu
16:59, 10 марта 2017
Цитата: Italiya 16:42, 10.03.2017
Человек спасший весь мир и окруженный предателями и лицемерами. Однажды когда то Черчилль сказал, что Британия была в шаге от того чтоб присоединится к фашисткой Германии, если исход был на стороне Гитлера. Не ясно правда ли это или нет! Если бы не жесткое руководство Иосифа Виссарионовича, СССР бы потерпел поражение, а страну распилили между собой эти кровопийцы, типа союзники, а народ СССР стали бы рабами или уничтожены.
Во время Великой Отечественной войны солдаты СССР бросались на амбразуру с криками "За Сталина"!
Нет аватара
ulan1071
16:56, 10 марта 2017
кто возвеличивает Сталина, присмотритесь к сегодняшней Северной Корее - вот идеал сталинской власти, весь полуголодный народ шагает в ряд, все повально боготворят вождя, по команде живут, иначе с тобой "поговорят" соответствующие органы и вправят мозги в местах не столь отдаленных, либо расстреляют к чертовой матери, чтобы не мешал благостной идиллии всеобщего полуголодного благоденствия. Если такое кому-то нравится - ради бога! Но не надо называть великим то, что появилось на костях миллионов людей, наших дедов и прадедов.
Нет аватара
bokish
16:49, 10 марта 2017
Тот кто снимал, явно нервничал...
Нет аватара
Italiya
16:42, 10 марта 2017
Человек спасший весь мир и окруженный предателями и лицемерами. Однажды когда то Черчилль сказал, что Британия была в шаге от того чтоб присоединится к фашисткой Германии, если исход был на стороне Гитлера. Не ясно правда ли это или нет! Если бы не жесткое руководство Иосифа Виссарионовича, СССР бы потерпел поражение, а страну распилили между собой эти кровопийцы, типа союзники, а народ СССР стали бы рабами или уничтожены.
Нет аватара
ramazana
16:19, 10 марта 2017
Цитата: Mokasiny_Manitu 15:52, 10.03.2017
Умирала эпоха... Великий человек
Плохой правитель оставляет страну в худшем состоянии, чем получил её. Ничтожный правитель за два-три года уничтожает величие страны, длившееся десятилетия или даже столетия.Хороший правитель оставляет после себя страну в состоянии не худшем, чем получил. Великий правитель оставляет страну в таком величии, что два последующих правителя, если они плохи, не могут это величие порушить. Гениальный правитель за годы восстанавливает величие разрушенной до него страны и определяет сохранение этого величия на десятилетия вперёд.

Сталин был гением великим!
Нет аватара
Mokasiny_Manitu
15:52, 10 марта 2017
Умирала эпоха... Великий человек
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×