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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Накануне визита Эрдогана Россия сняла запрет на поставки овощей и цветов из Турции
CA-NEWS (CA) - Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", - говорится в справке к документу.

Также в пятницу стало известно, что авиакомпания-лоукостер "Победа" с 21 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья. Оба сообщения были опубликованы незадолго до начала переговоров президентов двух стран, которые пройдут в Москве позднее в пятницу.

В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет.

1 января 2016 года на фоне ухудшения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции. В перечень, среди прочего, попали апельсины, мандарины, персики, клубника, а также томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи.

Через несколько месяцев Россельхознадзор расширил список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из Турции, объяснив это заражением карантинными для России организмами.

В октябре Москва частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов.

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Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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