Председатель ЕС Дональд Туск избран на второй срок

- Азия и мир, политика
- 15:54, 10 марта 2017
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Председатель Европейского Совета избирается квалифицированным большинство членов Евросовета на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.
Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года. Повторному выдвижению кандидатуры бывшего премьер-министра Польши пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.
Кроме того, по мнению польского руководства, сама процедура избрания председателя Европейского Совета недостаточно проработана. В Варшаве считают, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.