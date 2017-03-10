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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Миллиардер Алишер Усманов получил итальянский орден за проекты по реставрации зданий
CA-NEWS (UZ) - Президент Италии Серджо Маттарелла наградил российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени командора. Об этом сообщил представитель российского бизнесмена, передает Интерфакс.

Награда присуждена за участие Усманова в проектах реставрации усадьбы Берга в Москве, где с 1924 года располагается посольство Италии в РФ, реставрации зала Горациев и Куриациев в Капитолийских музеях, фонтана Диоскуров на Квиринальской площади и Форума Траяна в Риме.

Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" учрежден в 1951 г, это высшая награда Италии.

Напомним, что Алишер Усманов — один из крупнейших российских меценатов, ведущий масштабную общественную и благотворительную деятельность. Основными направлениями его благотворительной деятельности являются: развитие российского и мирового спорта, поддержка общественно значимых событий, содействие искусству и культуре, а также реализация научно-образовательных и социальных проектов.

На апрель 2016-го его состояние оценивалось в $12,5 млрд.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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