Миллиардер Алишер Усманов получил итальянский орден за проекты по реставрации зданий

- Узбекистан, общество
- 16:04, 10 марта 2017
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Награда присуждена за участие Усманова в проектах реставрации усадьбы Берга в Москве, где с 1924 года располагается посольство Италии в РФ, реставрации зала Горациев и Куриациев в Капитолийских музеях, фонтана Диоскуров на Квиринальской площади и Форума Траяна в Риме.
Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" учрежден в 1951 г, это высшая награда Италии.
Напомним, что Алишер Усманов — один из крупнейших российских меценатов, ведущий масштабную общественную и благотворительную деятельность. Основными направлениями его благотворительной деятельности являются: развитие российского и мирового спорта, поддержка общественно значимых событий, содействие искусству и культуре, а также реализация научно-образовательных и социальных проектов.
На апрель 2016-го его состояние оценивалось в $12,5 млрд.