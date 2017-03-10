В Душанбе начался снос двух зданий советской эпохи

- Таджикистан, общество
- 16:16, 10 марта 2017
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На месте здания мэрии, Минсельхоза Таджикистана, посольства Ирана в РТ и еще нескольких жилых домов с арками будет построен парламентский комплекс.
Финансирование строительства комплекса будет осуществлено со стороны Саудовской Аравии.
Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым в ходе официального визита президента Таджикистана в Саудовскую Аравию в январе 2016 года, по инициативе короля Саудовской Аравии будут выделены необходимые средства для строительства в Душанбе парламентского комплекса Таджикистана, сообщают таджикские сми .
По данным агентства по строительству и архитектуре при правительстве страны, строительство парламентского комплекса начнется уже в этом году.
Мэрия переехала в здание, которое в прошлом занимал аппарат президента. Сотрудники министерства сельского хозяйства перебрались в здание министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.
Здание столичной администрации было построено в 50-е годы прошлого столетия.