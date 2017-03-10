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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Прокурор Тараза хочет наказать жадных работодателей
CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Тараза подает в суд на руководителей компаний, по вине которых выплачивались компенсации уволенным сотрудникам из госказны, сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбыльской области в официальном пресс-релизе.

Прокуроры посчитали, что практически каждое судебное дело по восстановлению на работе незаконно уволенного сотрудника возникает по вине руководителя учреждения, а страдает от этого бюджет.

"Из бюджета государства выделяются деньги для целого ряда компенсационных выплат направленных на возмещение ущерба перед работником за вынужденный прогул. К примеру, суд восстановил на работе сотрудника спасательного отряда Тараза и взыскал в его пользу с государственного учреждения заработную плату за время вынужденного прогула в размере 299 тысяч 172 тенге, сумму морального вреда в размере 15 тысяч тенге, госпошлину 6 тысяч 174 тенге. В результате из-за неправомерных действий руководителя государство потратило 320 тысяч 346 тенге", — говорится в сообщении надзорного ведомства. Правда, эти деньги усилиями прокуратуры города удалось вернуть в бюджет.

По иску прокурора Тараза суд взыскал с руководителя учреждения в пользу государства в регрессном порядке 329 тысяч 956 тенге. С еще одного бывшего руководителя государственного учреждения также по иску прокуратуры взыскано 200 тысяч 501 тенге. Останавливаться на этом в надзорном ведомстве не планируют. В настоящее время с целью возмещения потерь государства готовятся еще девять аналогичных исков, сообщает Sputnk- Казахстан.

"За свои промахи некомпетентные руководители должны расплачивался сами, — говорит прокурор Тараза Бекзат Сеилханов. — Мы в порядке регресса подаем на руководителей в суд, чтобы вернуть в бюджет деньги, израсходованные ввиду их некомпетентности". В надзорном ведомстве отмечают, что в большинстве случаев действия работодателя связаны с непомерными амбициями и стремлением избавиться от неугодного сотрудника всеми возможными способами. "Безнаказанность при недобросовестном исполнении должностных обязанностей рождает безответственность, зная же о том, что за такие нарушения он может поплатиться из собственного кармана, естественно, не пойдет на такое", — резюмировал прокурор Сеилханов.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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