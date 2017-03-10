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  10 марта 2017
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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда в Бухаре

CA-NEWS (UZ) - Глава Узбекистана 10 марта посетил комплекс Бахауддина Накшбанда в Бухаре, сообщила пресс-служба президента.

До независимости эта святыня пришла в запустение. В годы независимости была проведена широкомасштабная работа по возрождению национальных, культурных и духовных ценностей, восстановлению исторических памятников. По инициативе первого президента Ислама Каримова в 1993 году в честь 675-летия Бахауддина Накшбанда в результате полной реставрации был воссоздан первозданный облик гробниц, мавзолеев, мечетей, террас и медресе, весь комплекс приобрел благоустроенный вид, сообщило УзА.

Во время визита комплекса главой государства Ш.Мирзиёевым по обычаю, были прочитаны суры из Корана.

Президент дал соответствующие указания ответственным лицам по превращению этого мемориального комплекса в еще более благоустроенную обитель.

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