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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане талибы забили камнями замужнюю женщину из-за обвинений в супружеской измене

CA-NEWS (CA) - В Афганистане замужняя женщина по приговору талибского суда по обвинению в супружеской измене была забита камнями, сообщает местное агентство Pajhwok.

Трагедия произошла в уезде Вардудж в северо-восточной провинции Бадахшан. Помимо местной жительницы, талибы задержали подростка, в аморальной связи с которым она была обвинена.

Талибский суд признал обоих виновными, но юноше удалось избежать казни – боевики приговорили его к 100 ударам плетьми.

Между тем правозащитники выражают серьёзную обеспокоенность случаями нарушения прав человека в Вардудже. «Мы осуждаем незаконную расправу по приговору талибского суда и требуем от правительства провести масштабную операцию зачистки против боевиков в районе», – заявила прессе Арифа Навид, глава провинциального отделения Афганской независимой комиссии по правам человека.

По данным официальных властей, к настоящему времени это уже по меньшей мере седьмой случай расправы над женщинами, организованный талибами.

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Комментарии (1)
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BOREC
17:37, 10 марта 2017
Шариат не шариат, но средневековье точно! Поэтому и живут так!
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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