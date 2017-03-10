В Афганистане талибы забили камнями замужнюю женщину из-за обвинений в супружеской измене

CA-NEWS (CA) - В Афганистане замужняя женщина по приговору талибского суда по обвинению в супружеской измене была забита камнями, сообщает местное агентство Pajhwok.

Трагедия произошла в уезде Вардудж в северо-восточной провинции Бадахшан. Помимо местной жительницы, талибы задержали подростка, в аморальной связи с которым она была обвинена.

Талибский суд признал обоих виновными, но юноше удалось избежать казни – боевики приговорили его к 100 ударам плетьми.

Между тем правозащитники выражают серьёзную обеспокоенность случаями нарушения прав человека в Вардудже. «Мы осуждаем незаконную расправу по приговору талибского суда и требуем от правительства провести масштабную операцию зачистки против боевиков в районе», – заявила прессе Арифа Навид, глава провинциального отделения Афганской независимой комиссии по правам человека.

По данным официальных властей, к настоящему времени это уже по меньшей мере седьмой случай расправы над женщинами, организованный талибами.