NASA показало снимки спутника Сатурна, имеющего нестандартную форму

- Азия и мир, общество
- 17:46, 10 марта 2017
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Необработанные изображения Пана были сделаны 7 марта космическим аппаратом Cassini. Аппарат приблизился на расстояние 24,572 километра. Эти изображения – самые близкие из когда-либо сделанных снимков Пана, и они помогут характеризовать его форму и геологию, отмечает NASA.
Space ravioli? No, it's Saturn's moon Pan. @CassiniSaturn images are closest ever taken of this odd shaped moon: https://t.co/iXw8VX0682 pic.twitter.com/9B15ZSdyZD— NASA (@NASA) 9 марта 2017 г.
Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.