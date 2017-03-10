NASA показало снимки спутника Сатурна, имеющего нестандартную форму

- Автоматическая межпланетная станция Cassini передала на Землю фотографии одного из спутников Сатурна – луны Пан, которая имеет нестандартную форму. Фотографии опубликованы на сайте американского космического агентства NASA.

Необработанные изображения Пана были сделаны 7 марта космическим аппаратом Cassini. Аппарат приблизился на расстояние 24,572 километра. Эти изображения – самые близкие из когда-либо сделанных снимков Пана, и они помогут характеризовать его форму и геологию, отмечает NASA.

Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.