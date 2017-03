NASA показало снимки спутника Сатурна, имеющего нестандартную форму

- Автоматическая межпланетная станция Cassini передала на Землю фотографии одного из спутников Сатурна – луны Пан, которая имеет нестандартную форму. Фотографии опубликованы на сайте американского космического агентства NASA.

Необработанные изображения Пана были сделаны 7 марта космическим аппаратом Cassini. Аппарат приблизился на расстояние 24,572 километра. Эти изображения – самые близкие из когда-либо сделанных снимков Пана, и они помогут характеризовать его форму и геологию, отмечает NASA.

Space ravioli? No, it's Saturn's moon Pan. @CassiniSaturn images are closest ever taken of this odd shaped moon: https://t.co/iXw8VX0682 pic.twitter.com/9B15ZSdyZD