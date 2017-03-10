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  10 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 10 марта установлен временный запрет на промысловый отлов рыбы

CA-NEWS (UZ) - Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы проинформировал всех природопользователей, что с 10 марта устанавливается запрет на промысловый отлов рыбы на 2017-тый год.

По данным ведомства, это решение принято в целях рационального использования рыбных ресурсов на естественных водоемах страны.

Согласно нему: с 10 марта по 31 мая на реках Амударья и Сырдарья; с 25 апреля по 10 июня на водоемах Республики Каракалпакстан и Хорезмской области;
— с 16 апреля по 31 мая на остальных водоемах страны запрещён промысловый отлов.

В период действия запрета все рыбодобывающие организации и частные предприниматели, занимающиеся промыслом рыбных ресурсов, обязаны изъять орудия лова из водоемов, сдать в складские помещения и опечатать в присутствии инспекторов по охране животного и растительного мира.

Ремонт сетематериалов на период запрета проводится только за пределами расположения рыбодобывающих организаций и частных малых рыбохозяйств.
В период запрета на нерест, плавание на моторных лодках на естественных водоемах разрешается только сотрудникам государственной инспекции по охране животного и растительного мира, а егерьским службам охотхояйств - по разрешению органов охраны природы.

Спортивно—любительское рыболовство в данный период разрешается проводить без применения моторных лодок и с количеством крючков не более 5 штук.

В период установленного запрета на промысловый отлов будут организованы контрольные рейды по борьбе с браконьерством, незаконным выловом и реализацией рыбы и рыбной продукции.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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