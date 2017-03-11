В Турции суды рассматривают более 3300 дел, возбужденных в отношении сторонников Гюлена

Суды Турции продолжают рассматривать дела сторонников течения «Параллельное государство» (FETÖ), идейным вдохновителем которого является Фетхуллах Гюлен.

В целом по стране суды рассматривают более 3300 дел, возбужденных в отношении сторонников FETÖ.

Обвиняемым номер 1 по всем делам FETÖ проходит Гюлен, экстрадиции которого требуют от США власти Турции.

По обвинению в попытке свержения конституционного строя, захвата парламента, свержения законной власти в 23 провинциях (Анкаре, Стамбуле, Измире, Мугле, Адане, Бурсе, Эрзеруме, Кыркларэли, Малатье, Газиантепе, Адыямане, Сиирте, Элазыге, Измире, Испарте, Самсуне, Бурсе, Диярбакыре, Анталье, Батмане, Сакарье, Болу и Зонгулдаке) продолжаются 78 судебных процессов, передает турецкий портал "Анадолу".

На скамье подсудимых находятся 2914 человек, большинство из которых – путчисты, уволенные из ВС Турции. Из них арестованы 1426 человек. Под стражей также находятся участники попытки покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, от рук которых в ночь 15 июля 2016 года погибли два сотрудника полиции.