На встрече с Путиным Эрдоган заявил «о полной нормализации отношений»

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завершили двусторонние переговоры. По итогам встречи главы государств провели совместную пресс-конференцию.

Президент РФ Владимир Путин отметил наличие солидного потенциала для развития отношений между Россией и Турцией.

"Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования, вновь заработала смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран", - заявил Путин в пятницу, выступая в Москве на заседании шестого Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

"У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития, добрососедских связей", цитирует его слова "Интерфакс".

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стадию нормализации отношений Москва и Анкара уже миновали.

"В наших официальных заявлениях, я думаю, что мы можем отказаться от слов "нормализация отношений", потому что мы думаем, что мы уже перешли эту стадию", - сказал Эрдоган, выступая на Совете сотрудничества высшего уровня.

Путин особо остановился на вопросе товарооборота двух стран, подчеркнув, что негативную динамику в торговых отношениях России и Турции можно преодолеть уже в этом году.

"Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России, в свою очередь, Россия для Турции - один из ключевых экспортных рынков, однако приходится констатировать, что в последние годы двусторонний товарооборот снижался", - сказал Путин.

В 2016 году, напомнил он, товарооборот сократился почти на треть, фактически упав до уровня десятилетней давности.

«К сожалению, в 2015 году произошел инцидент, который глубоко ранил нас. Это привело к потере времени, но несмотря на все трудности и провокации мы проявили волю и доказали, что в силах устранить преграды», - отметил, в свою очередь, Эрдоган.

«Мы ожидаем, что Россия вскоре полностью устранит экономические ограничения в отношении Турции и тогда мы сможет достигнуть уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов в год», - сказал он.

Глава Турции привлек внимание к тому факту, что в докризисный период уровень товарооборота двух стран составлял 38 млрд долларов, однако во время кризиса этот показатель снизился до 17 млрд долларов. «Мы ожидаем активизации сотрудничества в особенности в сфере туризма. Придаем важное значение переходу на расчеты в национальных валютах», - сказал Эрдоган.

Владимир Путин подтвердил также планы «Газпрома» начать в 2017 году строительство газопровода «Турецкий поток». Президент напомнил, что по дну Черного моря будут проведены две нитки общей пропускной способностью 15,75 млрд куб. м газа в год. «Россия надежно снабжает Турцию энергоресурсами,— подчеркнул Владимир Путин.— Многие годы стабильно функционирует газопровод "Голубой поток"».

Путин и Эрдоган также обсудили меры по повышению безопасности отдыхающих в Турции российских туристов. «Профильным ведомствам поручено активизировать проработку вопросов»,— подчеркнул Путин, добавив, что россияне «снова проявляют интерес к отдыху на турецких курортах». Эрдоган в свою очередь рассказал об ожидании пересмотра решения Москвы о визовом режиме России и Турции. «Необходимо отметить, что в последнее время граждане России занимают первое место по посещению Турции, надеюсь, что эту цифру мы снова достигнем и еще раз на самом безопасном уровне продемонстрируем наше гостеприимство»,— указал президент Турции.

Президент Турции выразил уверенность, что Москве и Анкаре удалось «предотвратить провокационные действия и все проблемы» после инцидента со сбитым Су-24. Эрдоган также выразил сожаление в связи с крушением вертолета в Стамбуле. Также президент Турции принес соболезнования семье убитого в Анкаре посла России Андрея Карлова, добавив, что дипломат «был близким другом нашего народа».

Кризис в отношениях Москвы и Анкары наступил после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 в небе над Сирией. В конце июня 2016 года президент Турции принес извинения за сбитый российский самолет, после чего отношения между странами начали налаживаться.