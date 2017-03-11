Постпред РФ при ООН Чуркин умер от сердечного приступа, нет подозрений на насильственную смерть, - судмедэкспертиза
- Азия и мир, происшествия
- 10:12, 11 марта 2017
- Просмотров: 134
CA-NEWS (CA) - Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, нет подозрений на насильственную смерть, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы.
Чиновник не был уполномочен сообщать причину смерти постпреда РФ и разговаривал с агентством на условии анонимности после того, как управление судмедэкспертизы, ссылаясь на дипломатический протокол, заявило о решении не разглашать причину смерти.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь