В Стамбуле разбились бизнесмены из России, торговцы сантехникой из Санкт-Петербурга, - "Ъ"

CA-NEWS (CA) - На борту вертолета турецкой компании Eczacibasi, который потерпел крушение в Стамбуле, находились бизнесмены из Санкт-Петербурга — Людмила Чупрова, Игорь Кочергин, Александр Ванин и Елена Бадраган, а также руководитель российского подразделения компании VitrA (входит в Eczacibasi Group) Салим Озен. Все они, а также 2 пилота погибли.

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По предварительным данным, крушение произошло в условиях плохой видимости — в Стамбуле был сильный туман. Вертолет задел лопастями 250-метровую телебашню и сразу после этого рухнул и загорелся. Очевидно, катастрофа произошла по вине пилотов.

Как пишет "КоммерсантЪ", у Eczacibasi Group есть два завода в Подмосковье, которые производят керамическую плитку и сантехнику.

По предварительным данным, вертолет направлялся из Стамбула в провинцию Биледжек, где у бизнесменов была запланирована деловая встреча.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Людмила Чупрова являлась генеральным директором ООО «Мир сантехники» и ООО «Колибри», также была собственником ООО «Омега» и совладельцем ООО «Аквана». Игорь Кочергин был на 100% собственником «Мира сантехники», а также партнером Чупровой по компаниям «Аквана» и «Колибри». Все эти юрлица имели отношение к продаже сантехники. Елена Бадраган ранее была совладельцем компании КМП (входит в УК «Юнит групп»). Что касается Александра Ванина, то, по данным СМИ, он ранее был сотрудником компании «Витра».

В «Мире сантехники» “Ъ” подтвердили, что Людмила Чупрова являлась их гендиректором, а Игорь Кочергин был совладельцем бизнеса. Компания работает на рынке около 20 лет, занимается оптовыми и розничными продажами сантехники. Поездка в Турцию носила деловой характер, отметил собеседник “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», все эти юридические лица были относительно небольшими компаниями. Например, чистая прибыль ООО «Мир сантехники» по данным на 2015 год составила 801 тыс. руб., ООО «Колибри» — 46,7 млн руб., ООО «Аквана» — 305,4 млн руб.