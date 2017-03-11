Иранская экономика после отмены санкций не демонстрирует признаков восстановления, - МВФ

- Азия и мир, экономика
- 10:33, 11 марта 2017
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В докладе отмечается, что после частичного восстановления доли Ирана на мировом нефтяном рынке ВВП страны вырос на 7,4 процента, а инфляция сократилась до однозначных цифр.
Несмотря на то, что цифры свидетельствуют об улучшениях в экономике Ирана, о повышении уровня жизни населения страны говорить пока не приходится, говорится в докладе.
Как сообщил агентству «Анадолу» эксперт Центра исследований Ирана Мурат Аслан, в действительности ядерное соглашение не предусматривает полной отмены всех американских санкций в отношении Ирана, как это преподносят некоторые круги.
«В соответствии с планом, США обязались отменить только второстепенные санкции, то есть те, что касаются граждан третьих стран. Но Вашингтон не предпринял конкретных шагов в направлении отмены первостепенных санкций, которые запрещают гражданам США вести торговлю и финансовые операции с Ираном. Кроме того, до сих пор остается в силе большинство эмбарго, введенных в 2006 году Казначейством США для изоляции Ирана от мировой финансовой системы. Именно эти финансовые санкции являются самой серьезной проблемой Ирана», - сказал Аслан.
По его словам, за последние годы фиксируются улучшения в экономике Ирана, и эта тенденция сохранится в нынешнем году.
«Но нельзя говорить о стабильном и здоровом росте, охватывающем все сферы экономики», - отметил Аслан.