Иранская экономика после отмены санкций не демонстрирует признаков восстановления, - МВФ

Введенные против Ирана санкции были отменены после подписания ядерного соглашения между Тегераном и международными посредниками, но иранская экономика до сих пор не демонстрирует конкретных признаков восстановления, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В докладе отмечается, что после частичного восстановления доли Ирана на мировом нефтяном рынке ВВП страны вырос на 7,4 процента, а инфляция сократилась до однозначных цифр.

Несмотря на то, что цифры свидетельствуют об улучшениях в экономике Ирана, о повышении уровня жизни населения страны говорить пока не приходится, говорится в докладе.

Как сообщил агентству «Анадолу» эксперт Центра исследований Ирана Мурат Аслан, в действительности ядерное соглашение не предусматривает полной отмены всех американских санкций в отношении Ирана, как это преподносят некоторые круги.

«В соответствии с планом, США обязались отменить только второстепенные санкции, то есть те, что касаются граждан третьих стран. Но Вашингтон не предпринял конкретных шагов в направлении отмены первостепенных санкций, которые запрещают гражданам США вести торговлю и финансовые операции с Ираном. Кроме того, до сих пор остается в силе большинство эмбарго, введенных в 2006 году Казначейством США для изоляции Ирана от мировой финансовой системы. Именно эти финансовые санкции являются самой серьезной проблемой Ирана», - сказал Аслан.

По его словам, за последние годы фиксируются улучшения в экономике Ирана, и эта тенденция сохранится в нынешнем году.

«Но нельзя говорить о стабильном и здоровом росте, охватывающем все сферы экономики», - отметил Аслан.