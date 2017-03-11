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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане впервые приняли закон о браках среди индуистов
CA-NEWS (CA) - Парламент Пакистана принял закон, регулирующий заключение браков между представителями индуистского меньшинства. Это первый подобный закон, принятый на общенациональном уровне, передает Би-би-си.

В преимущественно мусульманском Пакистане живет несколько миллионов индуистов. Всего население Пакистана составляет почти 200 миллионов человек.

До сих пор эти браки официально признавались только властями провинции Синд (с прошлого года), где проживает большинство индуистов.

Принятие такого закона означает, в частности, что женщины, исповедующие индуизм, смогут получать официальные документы, в которых будет зафиксирован их замужний статус.

Закон также устанавливает минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет.

Индуисты, как и христиане, являются в Пакистане меньшинством и часто сталкиваются с дискриминацией.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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