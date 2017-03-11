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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане повысили пенсионный возраст (данные по странам СНГ)
CA-NEWS (UZ) - aksay155 Парламент Азербайджана повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.

Повышение пенсионного возраста особенно серьезно коснется женщин. Поэтапно до 2027 года он поднимется с 60 до 65 лет.

Для мужчин отправной точкой станут нынешние 63 года, до 2021 пенсионный возраст достигнет 65 лет.

Минимальная пенсия по решению парламент определена на уровне 110 манатов (около 62 долларов).

Из 15 стран бывшего СССР в шести складывается ситуация, требующая поднятия порога пенсионного возраста. Это связано с тем, что работающие не могут содержать пенсионеров из-за старения населения.

Стабильной экономисты считать ситуацию, когда количество работающих в три раза превышает количество пенсионеров. В Азербайджане это соотношение - полтора к одному, и число пенсионеров продолжает расти.

В Беларусии пенсионный возраст повысится к 2022 году до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. В апреле прошлого года президент Александр Лукашенко подписал указ о этом.

В Казахстане повышение начнется с будущего года.

Россия пока не решается идти на такой непопулярный шаг. Здесь по-прежнему мужчины идут на пенсию в 60 лет, женщины - в 55 лет.

В настоящее время пенсионный возраст в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, у Туркменистана и Молдовы - 57 лет и 62 года соответственно, в Армении - 63 года для обоих полов, в Азербайджане - 60 и 63 года соответственно. Самый низкий уровень пенсионного возраста - у Беларуси, России и Узбекистана - 55 лет и 60 лет.

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Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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