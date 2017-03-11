Туркменистан подаст заявку на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

На состоявшемся 10 марта заседании Правительства Туркменистана глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов – подробного реестра наиболее видных представителей элиты мирового коневодства, с указанием их достижений, происхождения и других сведений, передает Национальное информагентство.

Отметив уникальность ахалтекинской породы лошадей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на целесообразность подачи заявки в ЮНЕСКО на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.

В наши дни во многих странах наблюдается устойчивый интерес к возрождению конных заводов, научной и учебной базы этой отрасли, конноспортивных клубов, и в этом плане традиции туркменского коневодства, эффективность которых проверена веками, национальная школа тренинга коней привлекают самое заинтересованное внимание профессионалов, - говорится в сообщении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал также задание подготовить соответствующие предложения об о ткрытии научно-исследовательского центра или вуза данного профиля.

Читать также: Президент Туркменистана подарил главе Узбекистана ахалтекинского коня

Новые мосты и ахалтекинец в подарок. Итоги визита президента Узбекистана в Туркменистан (фото)