Туркменистан подаст заявку на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

- Туркменистан, общество
- 11:16, 11 марта 2017
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Отметив уникальность ахалтекинской породы лошадей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на целесообразность подачи заявки в ЮНЕСКО на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.
В наши дни во многих странах наблюдается устойчивый интерес к возрождению конных заводов, научной и учебной базы этой отрасли, конноспортивных клубов, и в этом плане традиции туркменского коневодства, эффективность которых проверена веками, национальная школа тренинга коней привлекают самое заинтересованное внимание профессионалов, - говорится в сообщении.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал также задание подготовить соответствующие предложения об открытии научно-исследовательского центра или вуза данного профиля.
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