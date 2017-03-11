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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подаст заявку на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
CA-NEWS (TM) - ахалтекеНа состоявшемся 10 марта заседании Правительства Туркменистана глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов – подробного реестра наиболее видных представителей элиты мирового коневодства, с указанием их достижений, происхождения и других сведений, передает Национальное информагентство.

Отметив уникальность ахалтекинской породы лошадей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на целесообразность подачи заявки в ЮНЕСКО на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.

В наши дни во многих странах наблюдается устойчивый интерес к возрождению конных заводов, научной и учебной базы этой отрасли, конноспортивных клубов, и в этом плане традиции туркменского коневодства, эффективность которых проверена веками, национальная школа тренинга коней привлекают самое заинтересованное внимание профессионалов, - говорится в сообщении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал также задание подготовить соответствующие предложения об оахалтеке1ткрытии научно-исследовательского центра или вуза данного профиля.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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