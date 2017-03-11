В Катаре состоятся Дни культуры Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 11:19, 11 марта 2017
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CA-NEWS (TM) - На 10-14 марта запланировано проведение Дней культуры Туркменистана в Государстве Катар. В рамках творческой акции состоятся концерт отечественных мастеров сцены, выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей, печатных изданий, посвящённых достижениям страны в различных сферах и предстоящей в Ашхабаде Азиаде-2017, встречи деятелей культуры двух стран, показ туркменских кинофильмов.
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