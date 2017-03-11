Авиатранспортное предприятие «Туркменистан» реорганизовано в акционерное общество открытого типа

- Президент Туркменистана подписал Постановление «О создании акционерного общества открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан», предписав Министерству экономики и развития, Государственной национальной службе «Туркменховаёллары», изменив организационно-правовую форму ведомственного авиатранспортного предприятия «Туркменистан», реорганизовать его в акционерное общество открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан».

Согласно документу долевое участие в качестве учредителей ОАО «Авиакомпания «Туркменистан» разрешено Государственной национальной службе «Туркменховаёллары» в размере от уставного капитала – 70%, Международному аэропорту города Ашхабад – 27% и Главной службе воздушных сообщений – в размере 3%.

Документом предписано Государственной национальной службе «Туркменховаёллары» совместно с Министерством юстиции в месячный срок разработать и представить в Кабинет Министров предложения о внесении вытекающих из настоящего Постановления изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.