Казахские банки рассказали, как не стать жертвой мошенников, похищающих деньги клиентов через интернет-банкинг

CA-NEWS (KZ) - Казахские банки Kaspi, Halyk Bank, Казком, Банк Астаны и Сбербанк обратились к казахстанцам в свзяи с тем, что за последние несколько недель кибермошенники предприняли попытки хищения денег с банковских счетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Банкам удалось помешать преступникам. Некоторые банки в целях дополнительной защиты клиентов ввели ограничения на количество и объем денежных переводов в интернете. Однако злоумышленники не оставляют своих попыток узнать обманным путем логин и пароль клиентов в интернет-банкинге", - говорится в сообщении.

Казахстанские банки рассказали, как мошенникам удается это сделать. Как выяснилось, клиент переходит по ссылке из письма с заманчивым предложением, открывает неизвестный файл или использует непроверенные антивирусной программой USB-накопители. В этих случаях может произойти заражение его компьютера или мобильного устройства вредоносным вирусом. С помощью этого вируса логин и пароль клиента отправляются злоумышленникам.

Кроме того, мошенник может перезвонить и, представившись сотрудником банка, попросить продиктовать ему персональные данные, которые дают прямой доступ к финансовой информации и счетам клиента. "В этих случаях все усилия банков по технической защите клиентских счетов могут оказаться малоэффективными. Мы хотели бы призвать клиентов банковских онлайн-сервисов со всей серьезностью отнестись к необходимым мерам личной предосторожности, особенно при вводе персональных данных, и таким образом поддержать банки в противодействии мошенникам", - отметили банки.

"Как не стать жертвой мошенников? Не сообщайте никому конфиденциальные данные: логины и пароли доступа к банковским онлайн-сервисам, номерам карт, CVV (трехзначный код на обратной стороне карты) и кодам подтверждения, которые вы получаете от банка в SMS-сообщениях. Официально заявляем, что сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону. Если у вас возникли подозрения относительно подлинности банковского сайта либо запросов банка, поступающих Вам по электронной почте, пожалуйста, обратитесь в колл-центр вашего банка", - посоветовали банки.