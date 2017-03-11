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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Техника в наших домах следит за нами 24 часа в сутки, - новая публикация Wikileaks

CA-NEWS (CA) - викиликс Очередная публикация Wikileaks о, предположительно, секретных киберразработках ЦРУ, показывает, что сегодня практически не осталось электронных устройств, гарантированно защищенных от взлома.

Публикация Wikileaks демонстрирует новые возможности хакеров, - пишет сегодня "Голос Америки".

Новое поколение устройств находит свое применение и в наших домах, а не только в наших руках. Эксперты по вопросам безопасности отмечают, что во многих случаях эта техника следи за нами 24 часа в сутки.

Клиффорд Ньюман, из Университета Южной Калифорнии, комментирует: «Микрофоны встроены в наши телефоны, в наши телевизоры, в Amazon Echo, в наших автомобили. Почти все хакерские атаки производятся с помощью изменения программного обеспечения, обслуживающего эти сенсоры. Это очень большая проблема в долгосрочной перспективе»

Ньюман поясняет, что хакеры используют именно то, что и делает современную электронику столь удобной для пользователей: «Нас беспокоит, что некоторые части программного обеспечения и некоторые физические части устройств, могут быть включены постоянно.

Но именно этого мы и требуем, как потребители. Но нам необходимо лучше понимать – как эти устройства могут переориентироваться на выполнение других задач по команде, исходящей от постороннего».

Как отмечает Стив Гробан, сотрудник Intel Security Group, новая публикация Wikileaks нанесла значительный ущерб не только потому, что, возможно, предала огласке методы работы американской разведки, но и потому, что может стать практическим пособием людей, которых эксперты по безопасности называют «плохими акторами».

Специалисты придерживаются мнения, что невозможно полностью обеспечить личную безопасность в электронный век. Если вы выходите в Интернет – вы оказываетесь под угрозой. И лучший способ минимизировать риск подслушивания – выключить электронику, вытащив вилку из розетки.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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