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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Боевики «Исламского государства» подожгли две мечети в афганской провинции, граничащей с Туркменистаном
CA-NEWS (TM) - Накануне в северной афганской провинции Джаузджан (расположенная возле границы с Туркменистаном, на карте выделено красным - прим.ред.) по меньшей мере двум случаям вандализма подверглись кладбища и мечети в уезде Дарзаб, сообщили представители местных властей.

Согласно отчётам, преступления были совершены по одной и той же схеме: сперва вандалы оскверняли места упокоения, а затем поджигали мечеть. У правоохранительных органов нет сомнений в том, что за каждым из случаев стоит группировка «Исламское государство».

Акты вандализма в двух посёлках вызвали серьёзную тревогу и опасения местных жителей, в общении с прессой выразивших возмущение святотатством, передаёт информационное агентство «Пажвок».

dzhauzdzhan

Между тем заместитель начальника полиции провинции сообщил, что задача проведения военной операции в уездах Дарзаб и Куш Тепа уже обсуждалась с центральным правительством – данная инициатива получила одобрение, но точных дат проведения зачистки пока не было назначено.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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