Боевики «Исламского государства» подожгли две мечети в афганской провинции, граничащей с Туркменистаном
- Туркменистан, происшествия
- 12:48, 11 марта 2017
- Просмотров: 447
CA-NEWS (TM) - Накануне в северной афганской провинции Джаузджан (расположенная возле границы с Туркменистаном, на карте выделено красным - прим.ред.) по меньшей мере двум случаям вандализма подверглись кладбища и мечети в уезде Дарзаб, сообщили представители местных властей.
Согласно отчётам, преступления были совершены по одной и той же схеме: сперва вандалы оскверняли места упокоения, а затем поджигали мечеть. У правоохранительных органов нет сомнений в том, что за каждым из случаев стоит группировка «Исламское государство».
Акты вандализма в двух посёлках вызвали серьёзную тревогу и опасения местных жителей, в общении с прессой выразивших возмущение святотатством, передаёт информационное агентство «Пажвок».
Между тем заместитель начальника полиции провинции сообщил, что задача проведения военной операции в уездах Дарзаб и Куш Тепа уже обсуждалась с центральным правительством – данная инициатива получила одобрение, но точных дат проведения зачистки пока не было назначено.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь