США инвестируют $70 млн. на программу обучения афганских детей чтению

- Агентство международного развития США и министерство образования Афганистана объявили о старте программы обучения детей чтению.

Программа «Афганские дети читают» продлится 5 лет и будет охватывать детей, обучающихся в 1-3 классах начальной школы. США инвестируют в проект 70 млн. долларов, передают афганские СМИ.

Торжественную церемонию по данному поводу, которая прошла в конце февраля, посетили Первая леди Афганистана Рула Гани, полномочный представитель посольства США Хьюго Лоренс, глава миссии Агентства международного развития США в Афганистане Герберт Смит, замминистра образования ИРА, а также другие представители министерства, национальных и международных организаций. «Хорошее образование это лучший подарок который мы могли бы сделать нашим детям, их успехи в жизни во многом будут зависеть от того, насколько они образованы, поэтому я приветствую любые усилия по улучшению образования в Афганистане», — заявила в своём выступлении Рула Гани.

Несмотря на достижения афганского образования в последние годы, многие дети из сельских районов по-прежнему не имеют возможности научиться писать и читать.