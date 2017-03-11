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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Южная Корея поддержит выращивание сои в Афганистане
CA-NEWS (CA) - Представители министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании с Южной Кореей, связанный с поддержкой культивации сои.

Как заявил пресс-секретарь министерства Лутфулла Рашид, Сеул поделится с Афганистаном новыми прогрессивными технологиями выращивания сои, а также поможет провести необходимые исследования и найти рынки сбыта для готовой продукции, приводит его слова афганский телеканал «Ариана-ТВ».

По мнению экономических экспертов, в частности, Саида Гияса Саиди, сою легко выращивать и климат в Афганистане подходит для её культивации, поэтому правительство должно уделить этой культуре больше внимания.

В настоящее время соя выращиваются в 166 уездах 31 афганской провинции, площадь отведённая под неё сельхозугодий занимают около 17 тыс. акров (6,8 тыс. га). Соя богата белком, что позволяет до известной степени заменить ею мясо в рационе страдающего от недоедания афганского населения.

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старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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