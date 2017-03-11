Таджикистан оказался в числе 33 беднейших стран мира, - Global Finance

CA-NEWS (TJ) - По рейтингу американского финансового издания Global Finance «Самые богатые и бедные страны мира» (The World’s Richest and Poorest Countries) Таджикистан занимает 157-ое место среди приведенных в нем 189-и стран мира.

Рейтинг составлен на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда по показателям ВВП на душу населения,

Отмечается, что на каждого жителя Таджикистана приходится всего 2982 доллара от объема ВВП республики. Республика оказалась среди 33 беднейших стран, в основном из африканского континента.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место занимает Казахстан (54-ое), где ВВП на душу населения составляет 25 669 долларов. Туркменистан занимает 73-ое место (17 347 долларов), Узбекистан – 127-ое место (6 452 доллара), Кыргызстан – 148-ое место (3 467 долларов). Россия с ВВП на душу населения в размере 26 109 долларов представлена на 52-ом месте.

В десятку богатейших стран мира вошли: Катар (129 726 долларов), Люксембург (101 936 долларов), Макао (96 147 долларов), Сингапур (87 082 доллара), Бруней (79 710 долларов), Кувейт (71 263 доллара), Ирландия (69 374 доллара), Норвегия (69 296 долларов), Объединенные Арабские Эмираты (67 696 долларов) и Сан-Марино (64 443 доллара).

Среди трех наибеднейших стран мира находятся Центральная Африканская Республика (656 долларов), Демократическая Республика Конго (784 доллара) и Бурунди (818 долларов).

Объем ВВП Таджикистана по итогам 2016 года составил 54 млрд. 471 млн. сомони (около $7 млрд.). Численность населения страны составила порядка 8,6 млн. человек.