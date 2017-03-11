В Таджикистане ограничили продажу долларов: не более $200 на одного человека
- Таджикистан, экономика
- 13:11, 11 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане ограничили продажу долларов: не более $200 на лицо (в одном банке) с предъявлением паспорта, об этом сообщает Национальный банк Таджикистана в заявлении о разовой коррекции средневзвешенного курса американского долларана межбанковском и внутрибанковском рынке.
«Национальный банк ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и располагает необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — отмечается в сообщении регулятора.
Тем временем, официальный курс доллара в Таджикистане достиг 8, 0846 сомони. Установленный Национальным банком курс на 7 марта составлял 8,0049 сомони за 1$.
На фоне повышения официального курса доллара растет также рыночная стоимость американской валюты. Курс покупки доллара в центрах обмена валюты банков вчера, 10 марта, составлял 8,13 сомони, а продажи 8,15.
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