В Таджикистане ограничили продажу долларов: не более $200 на одного человека

В Таджикистане ограничили продажу долларов: не более $200 на лицо (в одном банке) с предъявлением паспорта, об этом сообщает Национальный банк Таджикистана в з аявлении о разовой коррекции средневзвешенного курса американского доллара на межбанковском и внутрибанковском рынке.

«Национальный банк ежедневно анализирует и контролирует ситуацию на внутреннем валютном рынке и располагает необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке и укрепления национальной валюты», — отмечается в сообщении регулятора.

Тем временем, официальный курс доллара в Таджикистане достиг 8, 0846 сомони. Установленный Национальным банком курс на 7 марта составлял 8,0049 сомони за 1$.

На фоне повышения официального курса доллара растет также рыночная стоимость американской валюты. Курс покупки доллара в центрах обмена валюты банков вчера, 10 марта, составлял 8,13 сомони, а продажи 8,15.