РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Древние тропы скотоводов ЦА существовали задолго до торговых маршрутов Великого шелкового пути, - ученые

CA-NEWS (KG) - Ученые обнаружили, что протоптанные копытами скота дорожки стали ключевым связующим звеном между цивилизациями Востока и Запада на просторах Великого шелкового пути еще задолго по появления торговых караванов. Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на новое исследование, опубликованное в журнале Nature.

Согласно исследованию, кочевым скотоводческим общинам отводится место не на задворках великих цивилизации Азии и Европы, а ровно по центру древнего трансконтинентального торгового пути.

Великий шелковый путь был каналом обмена товарами и идеями, начиная по меньшей мере с третьего века до нашей эры. Его изображения напоминают карты современных шоссе: переплетение линий, соединяющих множество городов, от Сианя на востоке до Генуи на Западе. Посередине же располагались горы Центральной Азии. Лишь слегка уступающие размерами Гималаям, эти горы представляли собой «весьма пугающий барьер», отмечает антрополог Вашингтонского университета Майкл Фрачетти.

тропы

По его словам, скотоводы жили в этих горах тысячелетиями. Даже сегодня они продолжают двигаться вверх и вниз по горам по мере смены сезонов.

Изучая современные животноводческие общины региона, Фрачетти смоделировал маршруты передвижения кочевников Бронзового века по горам Центральной Азии, от высокогорных пастбищ летом в низины зимой.

Однако, по его словам, то исследование «было совсем не про Великий шелковый путь».

Недавно соавтор исследования Тим Уильямс из Университетского колледжа в Лондоне нанес на карту 258 известных объектов Великого шелкового пути.

Когда Фрачетти и его коллеги сопоставили карту предположительных скотоводческих маршрутов с картой Великого шелкового пути, составленной Уильямсом, они обнаружили множество совпадений.

«Это был такой момент истины: ну что, насколько они пересекаются? И пересечения оказались удивительными», – рассказывает он.

По мнению исследователей, задолго до того, как торговцы со своими караванами стали пересекать континент, горы уже были испещрены сетью троп, которые впоследствии стали ключевым звеном Великого шелкового пути.

тропы1

Данная работа, опубликованная в журнале Nature, «меняет весь расклад», отметил куратор археологического отделения Смитсоновского национального музея естественной истории Дэн Роджерс, который не принимал участи в исследовании.

На фото: Таш-Рабат - памятник средневековой архитектуры Кыргызстана, расположен на более чем в 100 км от г. Нарын, скрытый в далеком ущелье Кара-Каюн, на высоте 3600 м над уровнем моря, недалеко от границы с Китаем. Историки и археологи  считают Таш-Рабат караван-сараем эпохи позднего средневековья.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×