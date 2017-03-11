Глава КНР предлагает построить «железную стену» стабильности в Синьцзяне

- Азия и мир, политика
- 13:49, 11 марта 2017
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- Обновлено: 13:55, 11 марта 2017
С таким заявлением китайский лидер, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем ЦВС, выступил на групповой дискуссии с депутатами от Синьцзяна в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва.
Си Цзиньпин также в своей речи призвал отстаивать солидарность всех этнических групп и поддерживать единство между военными и властями, армией и гражданским населением, полицией, производственно-строительным корпусом и населением автономного района.
Синьцзян -- это важный "защитный барьер" на северо-западе Китая, который имеет стратегическое расположение и сталкивается с особыми проблемами, продолжил китайский лидер, подчеркнув большую важность ответственного подхода к работе в этом районе.
Поддержание стабильности в Синьцзяне -- это политический долг, который должен выполняться своевременно, целенаправленно и подобающе, - сказал он.
Глава КНР также призвал к реализации долгосрочных стратегий и достижению продолжительного мира и стабильности в регионе.
Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.