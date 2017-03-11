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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава КНР предлагает построить «железную стену» стабильности в Синьцзяне
CA-NEWS (CA) - сицзиньпинь Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 10 марта,  заявил, что национальное единство, сплоченность всех этнических групп и социальную стабильность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе должна оберегать "железная стена", передает Синьхуа.

С таким заявлением китайский лидер, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем ЦВС, выступил на групповой дискуссии с депутатами от Синьцзяна в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва.

Си Цзиньпин также в своей речи призвал отстаивать солидарность всех этнических групп и поддерживать единство между военными и властями, армией и гражданским населением, полицией, производственно-строительным корпусом и населением автономного района.

Синьцзян Синьцзян -- это важный "защитный барьер" на северо-западе Китая, который имеет стратегическое расположение и сталкивается с особыми проблемами, продолжил китайский лидер, подчеркнув большую важность ответственного подхода к работе в этом районе.

Поддержание стабильности в Синьцзяне -- это политический долг, который должен выполняться своевременно, целенаправленно и подобающе, - сказал он.

Глава КНР также призвал к реализации долгосрочных стратегий и достижению продолжительного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные средства массовой информации КНР расходы Синьцзяня на общественную безопасность подскочили на 19,3% в 2016 году и составили более чем 30 млрд. юаней ($4,37 млрд.).

Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.

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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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