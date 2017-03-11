РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китайский юань сохранит стабильность в 2017 году, - глава Центробанка
CA-NEWS (CA) - Курс китайской валюты юаня в этом году "автоматически" сохранит стабильную тенденцию развития. Об этом заявил глава Народного банка Китая /Центробанка/ Чжоу Сяочуань, передает Синьхуа.

Предпосылками к этому станет общее стабильное и более здоровое развитие китайской экономики, продолжение структурных реформ в сфере предложения и сохранение уверенности международного сообщества в китайской экономике, отмечает главный банкир страны.

"Больших изменений в политике Центробанка в 2017 году не будет, однако к ее претворению в жизнь и надзору за ее исполнением мы будем подходить более аккуратно", -- сказал он на полях проходящей сейчас ежегодной сессии ВСНП.

Глава Центробанка также указал на непредсказуемость на валютном рынка из-за ряда факторов неопределенности как внутри страны, так и за рубежом, заявив, что колебания становятся нормальным явлением.

Он назвал китайские инвестиции за рубеж и расходы по другим статьям причиной колебаний курса юаня во второй половине 2016 года. Эти показатели оказались больше, чем в предыдущие годы, сказал он.

Он также отметил, что росту колебаний курса юаня также способствовал значительный рост стоимости американского доллара из-за "неожиданных" изменений впоследствии избрания Трампа на пост президента США.

Китайский юань ослабился более чем на 6 процентов против доллара в прошлом году, но остался сравнительно стабильным к корзине валют.

В докладе о работе правительства, с которым выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 5 марта на открытии нынешней сессии ВСНП, подчеркивается готовность Китая продолжать рыночно-ориентировочную реформу механизма формирования обменного курса китайского юаня при сохранении стабильного места юаня в международной валютной системе.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×