Китайский юань сохранит стабильность в 2017 году, - глава Центробанка

- Курс китайской валюты юаня в этом году "автоматически" сохранит стабильную тенденцию развития. Об этом заявил глава Народного банка Китая /Центробанка/ Чжоу Сяочуань, передает Синьхуа.

Предпосылками к этому станет общее стабильное и более здоровое развитие китайской экономики, продолжение структурных реформ в сфере предложения и сохранение уверенности международного сообщества в китайской экономике, отмечает главный банкир страны.

"Больших изменений в политике Центробанка в 2017 году не будет, однако к ее претворению в жизнь и надзору за ее исполнением мы будем подходить более аккуратно", -- сказал он на полях проходящей сейчас ежегодной сессии ВСНП.

Глава Центробанка также указал на непредсказуемость на валютном рынка из-за ряда факторов неопределенности как внутри страны, так и за рубежом, заявив, что колебания становятся нормальным явлением.

Он назвал китайские инвестиции за рубеж и расходы по другим статьям причиной колебаний курса юаня во второй половине 2016 года. Эти показатели оказались больше, чем в предыдущие годы, сказал он.

Он также отметил, что росту колебаний курса юаня также способствовал значительный рост стоимости американского доллара из-за "неожиданных" изменений впоследствии избрания Трампа на пост президента США.

Китайский юань ослабился более чем на 6 процентов против доллара в прошлом году, но остался сравнительно стабильным к корзине валют.

В докладе о работе правительства, с которым выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 5 марта на открытии нынешней сессии ВСНП, подчеркивается готовность Китая продолжать рыночно-ориентировочную реформу механизма формирования обменного курса китайского юаня при сохранении стабильного места юаня в международной валютной системе.