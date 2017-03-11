Япония скорбит о почти 16 тыс. погибших шесть лет назад во время землетрясения и цунами
- Азия и мир, происшествия
- 14:19, 11 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Минута молчания в память о погибших во время землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года объявлена в Японии.
Ровно шесть лет назад в 14 часов 46 минут (8:46 мск) на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 – вероятность подобного по силе стихийного бедствия выпадает один раз на 600 лет. Последствием подземных толчков стало цунами, высота которого доходила до 16 метров. Именно оно, а не землетрясение стало причиной гибели тысяч людей – около 93% погибло из-за цунами, масштабы которого в десятки раз превзошли все прогнозы ученых.
Через шесть лет после трагедии 2553 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, 15 тысяч 893 человека погибли. До сих пор более 30 тысяч человек вынуждены обитать во временном жилье – лагерях из небольших блочных домиков.
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