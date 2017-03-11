Секретарь Совбеза Казахстана провел переговоры с коллегами в Ташкенте

- В Ташкенте прошли переговоры с делегацией Республики Казахстан во главе с помощником Президента – Секретарем Совета безопасности Республики Казахстан Владимиром Жумакановым.

В ходе переговоров, в которых приняли участие руководители ряда правоохранительных органов и государственных учреждений двух стран, были обсуждены перспективы взаимодействия по противодействию современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией и другими опасными явлениями, передает Podrobno.uz.

Состоявшийся обмен мнениями подтвердил схожесть и совпадение позиций двух стран по многим проблемам международной и региональной безопасности. Выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию взаимных контактов для совместного реагирования на возникающие современные вызовы и угрозы, говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами в духе Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 2013 года.

Отмечено, что взаимодействие двух стран в области безопасности имеет важное значение для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии. Владимир Жумаканов выразил признательность узбекской стороне за высокий уровень организации мероприятия и возможность откровенно и подробно обсудить актуальные для обеих сторон вопросы.