РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Секретарь Совбеза Казахстана провел переговоры с коллегами в Ташкенте
CA-NEWS (KZ) - В Ташкенте прошли переговоры с делегацией Республики Казахстан во главе с помощником Президента – Секретарем Совета безопасности Республики Казахстан Владимиром Жумакановым.

В ходе переговоров, в которых приняли участие руководители ряда правоохранительных органов и государственных учреждений двух стран, были обсуждены перспективы взаимодействия по противодействию современным вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией и другими опасными явлениями, передает Podrobno.uz.

Состоявшийся обмен мнениями подтвердил схожесть и совпадение позиций двух стран по многим проблемам международной и региональной безопасности. Выработаны конкретные предложения по дальнейшему развитию взаимных контактов для совместного реагирования на возникающие современные вызовы и угрозы, говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами в духе Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 2013 года.

Отмечено, что взаимодействие двух стран в области безопасности имеет важное значение для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии. Владимир Жумаканов выразил признательность узбекской стороне за высокий уровень организации мероприятия и возможность откровенно и подробно обсудить актуальные для обеих сторон вопросы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×