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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Турция ценит нейтральный статус Туркменистана - Эрдоган
CA-NEWS (TM) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с провозглашением 12 декабря Международным днём нейтралитета, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Считаю, что вносимый на основе статуса постоянного нейтралитета братским Туркменистаном вклад в упрочение мира, стабильности и безопасности в регионе и на планете является примером для всей международной общественности", - приводятся в информации слова турецкого руководителя.

Эрдоган в своем послании также отмечает, что его страна гордится тем, что в принятии резолюции Генассамблеи ООН об объявлении 12 декабря Международным днём нейтралитета "решающая роль принадлежит Туркменистану, приверженному вызывающим всеобщее уважение принципам суверенитета государств, незыблемости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного решения международных проблем".

Ранее центр новостей ООН сообщил, что Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета, отмечая, что данная резолюция была принята по инициативе Туркменистана. 12 декабря - годовщина постоянного нейтрального статуса Туркменистана. В этот день в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Центр новостей ООН также отмечал, что национальная политика нейтралитета, проводимая некоторыми государствами, может содействовать укреплению международного мира и безопасности.

В ознаменование международного дня делегаты Генеральной ассамблеи призвали все государства проводить образовательные и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности общественности о том, что стоит за понятием «нейтралитет».

"Генеральная ассамблея ООН подчеркивает, что национальная политика нейтралитета, проводимая некоторыми государствами, может содействовать укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и может играть важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира", - говорилось в принятой резолюции.

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Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
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старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
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