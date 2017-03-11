30 участков недр выставят на конкурс в Казахстане

- В 2017 году в Казахстане на конкурс выставят 30 участков недр.

«В 2016 году проведены конкурсы на предоставление права недропользования по 8 участкам. Общий размер подписного бонуса составил более 2 млрд. тенге. В этом году планируется вынести на конкурс более 30 участков недр, тем самым увеличив инвестиции в сфере недропользования», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Как проинформировали в Минэнерго, сегодня наблюдается отставание ежегодного прироста запасов нефти к объему добычи в среднем на 22%. Решение задачи может быть в увеличении прироста и восполняемости запасов путем привлечения инвестиций в геологоразведку. Для стимулирования инвестиций в Казахстане проработаны системные меры в разрабатываемом Кодексе о недрах и Налоговом кодексе.

«В Кодексе о недрах предусмотрено: 1) упрощение получения права недропользования, такие как аукцион по заявлению, 2 вида контрактов - «разведка и добыча» и «добыча», сокращение правовой и экономической экспертиз; 2) внедрение международной системы отчетности по запасам; 3) устранение административных барьеров: сокращение перечня базовых проектных документов, исключение отдельных разрешений, сокращение процедур и сроков рассмотрения документов. В Налоговом кодексе нормы по минимизации налогов: 1) размытие налоговых границ между контрактом на разведку и контрактом на добычу - позволит делать вычет расходов на геологоразведку за счет другого контракта на добычу, снижение расходов по налогам на прибыль и на сверхприбыль; 2) отмена бонуса коммерческого обнаружения; 3) для глубоких месторождений (свыше 6000 м) и морских проектов отмена спецплатежей недропользователей и переход к налогу на финансовый результат.

Для новых контрактов на разведку будут отменены обязательства по обучению, НИОКР, отчислениям на социальное развитие регионов, исторические затраты», - напомнили в Минэнерго. Как считают в Министерстве энергетики, принятие Кодексов и реализация всех предусмотренных норм позволит сохранить стратегическое значение нефтегазового комплекса в перспективе.