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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Агентство S&P сохранило негативный прогноз для экономики Казахстана
CA-NEWS (KZ) - s&pСлужба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-» и «А-3», говорится в сообщении службы.

Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный».

Аналитики агентства рассматривают нефтяные доходы как фактор, обусловливающий значительную волатильность торговых операций и доходов. Отмечается, что ключевым сектором экономики РК является нефтяной. Он напрямую составляет около 15 процентов ВВП.

Подробнее: https://tengrinews.kz/markets/agentstvo-SP-sohranilo-negativnyiy-prognoz-dlya-kazahstana-313925/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Аналитики агентства рассматривают нефтяные доходы как фактор, обусловливающий значительную волатильность торговых операций и доходов. Отмечается, что ключевым сектором экономики РК является нефтяной. Он напрямую составляет около 15 процентов ВВП.
Подробнее: https://tengrinews.kz/markets/agentstvo-SP-sohranilo-negativnyiy-prognoz-dlya-kazahstana-313925/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

По словам аналитиков агентства, уровень рейтингов Казахстана по-прежнему ограничен потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, умеренным уровнем экономического развития и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики.

По прогнозам S&P, экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста начиная с 2017 года, при этом рост ВВП составит в среднем около 2,5 процента в 2017-2020 годах.

«Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет поддерживаться ростом объемов инвестиций, восстановлением уровня потребления и улучшением показателей экспорта в связи с некоторым ростом цен на нефть, а также нашими ожиданиями увеличения объема добычи на крупном нефтяном месторождении Кашаган», - говорится в сообщении.

По оценкам S&P, в 2011-2020 годах тенденция роста реального ВВП на душу населения составит примерно 1%, что соответствует нижнему сегменту диапазона показателей для стран с аналогичным уровнем экономического развития.

Прогноз по суверенным рейтингам — «Негативный», что отражает главным образом риски, существующие в отношении бюджетных показателей Казахстана в ближайшие 12 месяцев, отмечают аналитики службы кредитных рейтингов.

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