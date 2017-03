В Сети набирает популярность видео детей эксперта «Би-би-си», которые ворвались в прямой эфир

CA-NEWS (CA) - «Би-би-си» попросила профессора Роберта Келли прокомментировать события в Южной Корее. Келли согласился — и решил пообщаться с журналистами из дома по видеосвязи.

Но он не мог предусмотреть того, что будет происходить в его комнате. Сначала туда зашла его дочь, а за ней — младенец в ходунках. И это оказалось только началом!

После детей в комнату также вбежала мама (или няня?) и попыталась максимально незаметно вынести их из комнаты. Келли все это время вел себя невозмутимо.

Вирусный ролик BBC, в котором интервью американского профессора Роберта Келли об импичменте президента Кореи прерывают его маленькие дети, оказался не только объектом массового сетевого умиления, но и поводом для серьезных дискуссий о том, как люди воспринимают азиатских женщин и какие стереотипы по поводу отцовства по-прежнему существуют в обществе. «Медуза» рассказывает о спорах вокруг видео BBC.

Что за профессор?

Если вы еще не видели этот ролик, вы, наверное, давно не заходили в интернет. Полутораминутное видео, на котором дети живущего в Южной Корее профессора-политолога из университетов Огайо и Майами Роберта Келли мешают ему давать интервью об импичменте президента Кореи, крайне широко разошлось в сети — и стало темой для самых разных обсуждений. Вовсе необязательно милых.

Женщина на видео — жена или няня?

В свою очередь, множество СМИ (например, респектабельный журнал Time или британский таблоид Metro) вслед за пользователями твиттера сочли, что женщина, которая панически собирает детей по комнате, чтобы не мешать Келли давать интервью, — это няня. На деле это жена Келли — она кореянка, ее зовут Чон А Ким.

Как рассуждает в издании Los Angeles Times автор блога «Злой азиатский мужчина» Фил Ю, то, что многие автоматически предположили, что за детьми ухаживает именно няня, — следствие расовых стереотипов: азиатские женщины часто воспринимаются как сервильные, выполняющие какую-либо сервисную работу. Издание также приводит похожие истории матерей азиатского, латиноамериканского и афро-американского происхождения, которых незнакомые люди принимали за нянь.

А это нормально, что отец так ведет себя с детьми?

Подавляющее большинство зрителей ролика умилились детской непосредственности и тому, как сконфужен Роберт Келли, — однако видео подверглось и феминистической критике. Так, издание The New Statesman опубликовало колонку, в которой утверждается, что видео представляет собой «краткий курс патриархата»: отец отталкивает свою дочь, даже не оглядываясь на нее, зная, что его подстрахует женщина, — и вообще игнорирует детей, вместо того чтобы, например, взять их на руки. Учитывая, что текст The New Statesman явно написан под псевдонимом и в нарочито раздраженном тоне, а вместо Южной Кореи в нем упоминается Северная, возникли предположения, что это пародия на феминистскую критику, — но аргументы, что Келли следовало обратить внимание на детей, высказывались и в твиттере.

Издание The Outline также опубликовало материал с похожим пафосом — он называется «Почему сегодняшнее вирусное видео — это плохо для отцов и матерей». В нем утверждается, что поведение Келли репрезентирует традиционный стереотип о беспомощных отцах (классический пример — Гомер Симпсон), хотя по статистике за последние 50 лет мужчины — по крайней мере, американские — стали проводить с детьми в три раза больше времени.

Это ведь частая проблема, когда работаешь из дома?

Конечно! Некоторые истории людей, которые тоже работают из дома и, например, участвуют в совещаниях по скайпу, опубликовало издание Money-ish. Одна из них — радиоведущая, у которой трое детей, — рассказывает, что, чтобы изолировать себя от шума, ей сначала приходится закрывать дверь в свою спальню, а потом залезать в шкаф в этой спальне и тоже закрывать за собой дверь. Ее товарки по несчастью добавляют свои советы: например, всегда держать наготове какую-нибудь новую игрушку, а если игрушка сработала — ни в коем случае не смотреть детям в глаза (а то они опять начнут мешать разговаривать).

Интересно при этом, что о своих способах совмещения детей с работой на дому Money-ish рассказывают исключительно женщины.

А что сам Роберт Келли? Он как-то все это прокомментировал?

Фактически нет. За последние сутки Келли не написал ни одного твита. Однако, судя по его ответу на просьбу журналистов BBC о том, чтобы отдельно вывесить ролик с моментом, когда в комнате появляются дети, он все предвидел — и просто благоразумно ушел из интернета.