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  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Венецианская Комиссия дала заключение по изменениям в Конституцию Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Венецианская Комиссия дала заключение по Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", сообщает Конституционный Совет Казахстана.

По итогам заслушивания мнений экспертов, членов Комиссии и представителей Казахстана, Комиссия приняла заключение, в котором подчеркивается, что конституционные изменения Казахстана представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства. Реформа задает правильный вектор в дальнейшем развитии страны и свидетельствует об очевидном прогрессе. По мнению Комиссии, повышение роли Парламента в целом и Палат Парламента, в частности, передача некоторых функций Президента Республики Правительству, усиление механизмов его подотчетности и подконтрольности Парламенту является позитивным изменением, которое соответствует логике предыдущих конституционных реформ, проведённых в 1998 и 2007 годах.

Для подготовки проекта заключения Комиссией были привлечены известные эксперты из Армении, Болгарии, Грузии, Латвии, России и Турции.

В работе сессии приняла участие казахстанская делегация в составе заместителя руководителя Администрации Президента Т. Донакова, председателя Конституционного Совета И. Рогова и председателя Казахстанского союза юристов Р. Мукашева.

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