РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Эрдоган назвал правительство Нидерландов фашистами

CA-NEWS (CA) - эрдоган мечеть Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал правительство Нидерландов фашистами после того, как самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу было отказано в посадке в этой стране, передает агентство Anadolu.

"Они ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии. Это пережитки нацизма, а они — фашисты", — заявил он, выступая в Стамбуле в субботу.

"Как теперь ваши самолеты [с дипломатами] будут садиться у нас после того, как вы не пустили нашего министра иностранных дел?" — обратился Эрдоган к правительству Нидерландов.

Власти Нидерландов отозвали разрешение на посадку самолета Чавушоглу из соображений "общественной безопасности". Глава турецкого МИД собирался выступить в Роттердаме на митинге турецкой общины в преддверии референдума по конституции, который пройдет 16 апреля. В Нидерландах предупреждали, что не разрешат Чавушоглу выступить. Сам министр заявлял, что, если Нидерланды отменят его рейс, Турция применит жесткие санкции, чреватые серьезными политическими и экономическими последствиями.

Высказывания президента Турции ​Реджепа Эрдогана «перешли все границы», заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Reuters.

«Это сумасшедшее замечание, конечно», — отметил политик, добавив, что понимает разгневанность турецких властей. «Но это, конечно, переходит все границы», — заключил он.

Ранее Эрдоган приравнял к нацизму политику властей Германии, которые запретили выступать перед турецкой диаспорой главе Минюста Турции Бекиру Боздагу.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Елена Жоламанова
старший преподаватель кафедры русского языка Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Кутушев Абдыманап Орозбаевич
экс-руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР
Калиева Каныкей Акимовна
старший преподаватель отделения западных языков Кыргызско-турецкого университета «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×