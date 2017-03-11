Эрдоган назвал правительство Нидерландов фашистами

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал правительство Нидерландов фашистами после того, как самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу было отказано в посадке в этой стране, передает агентство Anadolu.

"Они ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии. Это пережитки нацизма, а они — фашисты", — заявил он, выступая в Стамбуле в субботу.

"Как теперь ваши самолеты [с дипломатами] будут садиться у нас после того, как вы не пустили нашего министра иностранных дел?" — обратился Эрдоган к правительству Нидерландов.

Власти Нидерландов отозвали разрешение на посадку самолета Чавушоглу из соображений "общественной безопасности". Глава турецкого МИД собирался выступить в Роттердаме на митинге турецкой общины в преддверии референдума по конституции, который пройдет 16 апреля. В Нидерландах предупреждали, что не разрешат Чавушоглу выступить. Сам министр заявлял, что, если Нидерланды отменят его рейс, Турция применит жесткие санкции, чреватые серьезными политическими и экономическими последствиями.

Высказывания президента Турции ​Реджепа Эрдогана «перешли все границы», заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Reuters.



«Это сумасшедшее замечание, конечно», — отметил политик, добавив, что понимает разгневанность турецких властей. «Но это, конечно, переходит все границы», — заключил он.



Ранее Эрдоган приравнял к нацизму политику властей Германии, которые запретили выступать перед турецкой диаспорой главе Минюста Турции Бекиру Боздагу.