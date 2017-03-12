В Афганистане группа вооруженных людей напала на военный аэродром

- Азия и мир, происшествия
- 9:36, 12 марта 2017
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По их информации, нападение началось около 14:30 по местному времени. В этот момент один из террористов-смертников взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, у восточных ворот аэропорта. Затем на территорию воздушной гавани ворвались двое других вооруженных людей, которые начали столкновение с сотрудниками безопасности аэропорта, рассказали изданию.
Как уточняет Tolo News, большинство военнослужащих на объекте являются иностранцами. Гражданство каких именно стран они имеют, телеканал не сообщает. Данных о пострадавших пока нет.
В настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает телеканал. Причастность «Талибана» к произошедшему также опроверг представитель организации Забихулла Муджахид.
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