В Афганистане группа вооруженных людей напала на военный аэродром

- Трое боевиков совершили нападение на военный аэропорт в афганском городе Хост, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По их информации, нападение началось около 14:30 по местному времени. В этот момент один из террористов-смертников взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, у восточных ворот аэропорта. Затем на территорию воздушной гавани ворвались двое других вооруженных людей, которые начали столкновение с сотрудниками безопасности аэропорта, рассказали изданию.

Как уточняет Tolo News, большинство военнослужащих на объекте являются иностранцами. Гражданство каких именно стран они имеют, телеканал не сообщает. Данных о пострадавших пока нет.

В настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает телеканал. Причастность «Талибана» к произошедшему также опроверг представитель организации Забихулла Муджахид.