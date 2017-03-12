В грузинском Батуми в результате столкновений местных жителей с полицейскими пострадали более 20 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - В грузинском Батуми в результате стихийных столкновений местных жителей с полицейскими пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских и один депутат, сообщают в министерстве здравоохранения Аджарии.

Сообщается, что стихийная акция протеста жителей, возмущенных ростом штрафов за нарушение правил дорожного движения, последовала за задержанием патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы.







Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с полицейскими. За оказание сопротивления полицией были задержаны шесть человек.

Вскоре после того инцидента в другой части города, у здания главного управления внутренних дел Аджарии, собралось около тысячи протестующих, которые, по данным грузинских СМИ, потребовали отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили.

Участники акции протеста утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала штрафовать водителей на необоснованно крупные суммы.

Участники протеста заблокировали центральные улицы города и окружили здание городской полиции. Протестующие поджигали машины и пытались забросать полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.





Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что шесть задержанных в ходе потасовки с полицией уже отпущены из-под стражи, но все они будут привлечены к административной ответственности.

На кадрах, которые показала телекомпания "Рустави 2", видно, как участники акции протеста закидывают камнями полицейские машины, переворачивают их, поджигают деревья, а спецназ, чтобы разогнать протестующих, применяет слезоточивый газ.

На беспорядки в Батуми отреагировал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он призвал участников столкновений к спокойствию. При этом он отметил, что они могли иметь основания для выражения недовольства и потребовал провести расследование случившегося. В свою очередь, премьер страны Георгий Квирикашвили обвинил в организации беспорядков «деструктивные политические силы».

