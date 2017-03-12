Полиции удалось восстановить порядок в Батуми, где произошли беспорядки

CA-NEWS (CA) - Сотрудники полиции и спецназ на рассвете в воскресенье полностью очистили улицу Чавчавадзе в Батуми от демонстрантов, устроивших ночью беспорядки, передает агентство Новости Грузия.

По данным агентства, зачистка проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения. Против остатков митингующих применили резиновые пули.

Сейчас идет операция по задержанию участников беспорядков.

Как передает агентство, коммунальные службы уже приступили к приведению города в порядок. В ближайшие часы мэрия Батуми установит размер ущерба. На улице Чавчавадзе, оказавшейся в эпицентре событий, повреждены тротуары, разбиты витрины, уничтожены заграждения, не работают светофоры. По всей улице видны сгоревшие остовы автомобилей.

Поводом к беспорядком стало поведение полицейских, выписавших штраф местному жителю. По словам очевидцев, стражи правопорядка оскорбили мужчину, из-за чего за него вступились находящиеся рядом люди. Это привело к потасовке. В результате были задержаны несколько человек. Спустя некоторое время у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек. Они потребовали отправить в отставку нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в провоцировании беспорядков виноваты "деструктивные политические силы".

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