В Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста против Нидерландов

- Акции прошли в знак протеста против действий нидерландских властей в отношении турецких министров, передает турецкий портал "Анадолу".

У посольства Нидерландов в Анкаре прошла акция в знак протеста против действий нидерландских властей в отношении турецких министров.

Полиция перекрыла улицы, ведущие к посольству.

Акция протеста также прошла у здания Генконсульства Нидерландов в Стамбуле.

Граждане с турецкими флагами в руках скандировали лозунги против Нидерландов и решения властей этой страны в отношении турецких министров.

Кроме того, тысячи демонстрантов собрались у здания генконсульства Турции в Нидерландах (Роттердаме).

Нидерландская полиция усилила меры безопасности, перекрыв все улицы, ведущие к зданию генконсульства.

Позже агентство Anadolu сообщило, что полиция Роттердама использовала силу для разгона демонстрантов.

Сообщается, что против демонстрантов – представителей турецкой диаспоры в Нидерландах – были применены дубинки. К разгону митингующих была также привлечена конная полиция. Демонстранты были оттеснены от здания турецкого консульства, но не прекратили свою акцию и продолжают скандировать лозунги с осуждением действий властей Нидерландов.

В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Эрдоган в ответ на это назвал правительство Нидерландов фашистами.

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