В Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста против Нидерландов

- Азия и мир, политика
- 11:51, 12 марта 2017
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- Обновлено: 12:19, 12 марта 2017
У посольства Нидерландов в Анкаре прошла акция в знак протеста против действий нидерландских властей в отношении турецких министров.
Полиция перекрыла улицы, ведущие к посольству.
Акция протеста также прошла у здания Генконсульства Нидерландов в Стамбуле.
Граждане с турецкими флагами в руках скандировали лозунги против Нидерландов и решения властей этой страны в отношении турецких министров.
Кроме того, тысячи демонстрантов собрались у здания генконсульства Турции в Нидерландах (Роттердаме).
Нидерландская полиция усилила меры безопасности, перекрыв все улицы, ведущие к зданию генконсульства.
Позже агентство Anadolu сообщило, что полиция Роттердама использовала силу для разгона демонстрантов.
В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Эрдоган в ответ на это назвал правительство Нидерландов фашистами.