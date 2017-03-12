Во время беспорядков в Батуми более 30 человек пострадали, 40 задержаны

CA-NEWS (CA) - В результате спецоперации в Батуми задержаны 40 человек, участвующих в беспорядках, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

Порядок в городе восстановили к утру. На месте мобилизована полиция и пожарные машины. По городу прошла операция по задержанию участников беспорядков. Мэрия Батуми ведет подсчет ущерба, нанесенного инфраструктуре города.

"Всего в результате спецоперации задержаны 40 человек, идет процесс их идентификации… Все провокаторы и организаторы беспорядков будут наказаны по всей строгости закона",- заявил министр журналистам в Батуми, куда он отправился ночью. Мгебришвили, слова которого приводит телекомпания "Рустави 2", призвал всех "оставаться дома".

Министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе сообщил журналистам, что в течение ночи в батумские клиники обратились 33 пострадавших, среди них 15 полицейских.

"В основном речь идет о незначительных ранениях и травмах и легкой интоксикации газом",- добавил министр.

У них, по словам министра, в основном диагностированы ушибы от попаданий камнями, которыми собравшиеся на стихийный митинг жители бросались в полицию. У остальных обнаружены симптомы, вызванные слезоточивым газом.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находившиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.