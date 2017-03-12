Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию президента Южной Кореи

- Отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой ранее утвердил конституционный суд, покинула официальную резиденцию президента.

Кортеж покинул территорию дворца сегодня в 19.17 по местному времени, хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00. Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.