В Таджикистане при возвращении с кладбища после похорон погибли 6 человек, 20 ранены

- Шесть человек стали жертвами аварии при возвращении с кладбища после похорон в пригороде Душанбе Вахдате, сообщил РИА Новости представитель таджикского МВД Умарджон Эмомали.

"Все погибшие – молодые люди, которые возвращались после похоронной процессии на кладбище в пригороде Душанбе", — сказал он.

По словам правоохранителя, грузовик "ЗИЛ", на котором перевозили покойного, по пути с похорон скатился с холма и перевернулся.

По данным местных СМИ со ссылкой на свидетелей происшествия и ОВД Вахдата, после похорон молодые люди возвращались домой в кузове ЗИЛа. Неожиданно тормоза у машины не сработали, водитель не справился с управлением, и грузовик опрокинулся.

По словам дежурного Вахдатского ОВД, не менее 20 раненых госпитализированы с различными травмами в больницы Вахдата и Душанбе.