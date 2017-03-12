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  12 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане при возвращении с кладбища после похорон погибли 6 человек, 20 ранены
CA-NEWS (TJ) - Шесть человек стали жертвами аварии при возвращении с кладбища после похорон в пригороде Душанбе Вахдате, сообщил РИА Новости представитель таджикского МВД Умарджон Эмомали.

"Все погибшие – молодые люди, которые возвращались после похоронной процессии на кладбище в пригороде Душанбе", — сказал он.

По словам правоохранителя, грузовик "ЗИЛ", на котором перевозили покойного, по пути с похорон скатился с холма и перевернулся.

По данным местных СМИ со ссылкой на свидетелей происшествия и ОВД Вахдата, после похорон молодые люди возвращались домой в кузове ЗИЛа. Неожиданно тормоза у машины не сработали, водитель не справился с управлением, и грузовик опрокинулся.

По словам дежурного Вахдатского ОВД, не менее 20 раненых госпитализированы с различными травмами в больницы Вахдата и Душанбе.

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