В Таджикистане при возвращении с кладбища после похорон погибли 6 человек, 20 ранены
- Таджикистан, происшествия
- 16:51, 12 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - Шесть человек стали жертвами аварии при возвращении с кладбища после похорон в пригороде Душанбе Вахдате, сообщил РИА Новости представитель таджикского МВД Умарджон Эмомали.
"Все погибшие – молодые люди, которые возвращались после похоронной процессии на кладбище в пригороде Душанбе", — сказал он.
По словам правоохранителя, грузовик "ЗИЛ", на котором перевозили покойного, по пути с похорон скатился с холма и перевернулся.
По данным местных СМИ со ссылкой на свидетелей происшествия и ОВД Вахдата, после похорон молодые люди возвращались домой в кузове ЗИЛа. Неожиданно тормоза у машины не сработали, водитель не справился с управлением, и грузовик опрокинулся.
По словам дежурного Вахдатского ОВД, не менее 20 раненых госпитализированы с различными травмами в больницы Вахдата и Душанбе.
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