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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Самаркандской области Узбекистана Химмат Окбутаев посещает с визитом Казань

CA-NEWS (UZ) - Глава (хоким) Самаркандской области Республики Узбекистан Химмат Окбутаев сегодня прибыл в Татарстан с рабочим визитом. На вторник, 14 марта, у него запланирована встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Как сообщает пресс-служба правительства РТ, Окбутаева в Международном аэропорту "Казань" встретил премьер-министр Республики Ильдар Халиков.

Окбутаев планирует насыщенно провести время в Татарстане. В его планах посетить ОЭЗ "Алабуга", производственные площадки автоконцерна"КАМАЗ", региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр Медицинской Науки"/"Эйдос", а также агропромышленный парк "Казань".

Кроме того, он собирается посетить IT-парк в Казани и Иннополис, чтобы ознакомиться с тем, как развиваются в Татарстане высокие технологии. Также у Окбутаев запланированы и другие мероприятия, в том числе встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым .

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