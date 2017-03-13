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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Певица, с детства имеющая первую группу инвалидности, представит Россию на «Евровидении»

CA-NEWS (CA) - На конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, Россию представит певица Юлия Самойлова, сообщили в воскресенье в эфире Первого канала.

Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. При этом Юля живет полноценной жизнью и не приемлет жалости в свой адрес, отмечает телеканал.

Девушка выступит на конкурсе с песней «Flame Is Burning», которую исполнит на английском языке.

«Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и определился с выбором - Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви «Flame is Burning» произвело наиболее сильное впечатление», - говорится в сообщении телеканала.

«Я, конечно, в шоке, я до сих пор не могу осознать, что это происходит со мной. Я счастлива», - рассказала певица РИА Новости.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса песни «Евровидение-2017», который состоится 11 мая в Киеве. «Евровидение» пройдет в Киеве, финал конкурса запланирован на 13 мая.

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