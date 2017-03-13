Первая встреча президентов России и США может состояться в июле

- Азия и мир, политика
- 9:34, 13 марта 2017
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"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", - цитирует его слова ТАСС.
"Что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить", - отметил Песков, говоря о возможной встрече двух лидеров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что, хотя понимания относительно даты и места проведения встречи президентов РФ и США пока нет, практическая подготовка к ней уже ведется. Он также обращал внимание на то, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, куда планирует прибыть и Трамп.
28 января состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время беседы лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.
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