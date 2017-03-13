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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Первая встреча президентов России и США может состояться в июле
CA-NEWS (CA) - Встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа может состояться "на полях" саммита "двадцатки" (G20), который пройдет летом в Германии, или еще до него. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", - цитирует его слова ТАСС.

"Что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить", - отметил Песков, говоря о возможной встрече двух лидеров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что, хотя понимания относительно даты и места проведения встречи президентов РФ и США пока нет, практическая подготовка к ней уже ведется. Он также обращал внимание на то, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, куда планирует прибыть и Трамп.

28 января состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время беседы лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

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